Quiroga sobre vacancia por incapacidad moral: es una válvula de escape para casos de indignidad

El abogado defensor del Congreso para ver la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, Aníbal Quiroga, manifestó que la causal no debe ser modificada pues es una “válvula de escape de la Constitución (…) pasa casos de indignidad en el cargo”.

"La causal tal como está prevista no merece ser analizada, interpretada, defendida o restringida porque le parece a la mayoría del Tribunal que es una válvula de escape de la Constitución (...) para casos de indignidad en el cargo. Por ejemplo, si la causal fuese restringida o comprimida o fuera extirpada o se le da el número de votos, el año 2000 el expresidente Fujimori no hubiese sido vacado", aseguró el constitucionalista a RPP.

Asimismo, aseguró que la demanda no estaba bien planteada en el fondo. "No estaba bien planteada en el fondo porque la contienda de competencia es un control constitucional para discutir que un poder del Estado le quita al otro facultades o atribuciones y desde nuestro punto de vista a la Presidencia de la República no se le ha quitado ninguna facultad o atribución", indicó. Por otro lado, dijo que aunque se declaró la improcedencia de la demanda, eso no significa que Vizcarra haya sido “bien vacado”, solo que se hizo dentro del “marco constitucional, aunque políticamente errado y los hechos posteriores demuestran eso”.