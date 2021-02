Remueven a fiscales Sánchez y Castro del caso Cuellos Blancos del Puerto

Luego que se conociera que las f iscales Rocío Sánchez y Sandra Castro sostuvieron una reunión con Martín Vizcarra cuando todavía era jefe de Estado (2018), la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos dispuso la remoción de ambas del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto.

La titular del Ministerio Público señaló en RPP que este encuentro con el exmandatario es un “hecho de suma gravedad” y alguna manera se presta a conjeturas.

"Este es un hecho grave y en realidad en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país como es Los Cuellos Blancos del Puerto mi despacho ha tomado la decisión de apartarlas a ambas del Equipo Especial, esta decisión se va a materializar posiblemente mañana con la resolución", dijo.

NIEGA TENER VÍNCULOS CON LOS INVOLUCRADOS:

La fiscal de la Nación aclaró que recién se enteró de la cuestionada reunión entre las fiscales y Vizcarra Cornejo y aseguró que de haberlo sabido antes, lo habría denunciado.

Asimismo descarto tener una relación amical con ambas fiscales o con el ex jefe de Estado. "Esa afirmación es falsa, la rechazo, es falsa y temeraria además, no tengo amistad con Sandra Castro como tampoco la tengo con Rocío, no tengo amistad con el presidente de la República como se ha dicho, no hay una sola prueba que grafique eso", refirió.