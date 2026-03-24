Tomás Gálvez Villegas fue elegido fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas fue elegido, la mañana de ayer, fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, por la Junta de Fiscales Supremos (JFS), reunida en una sesión extraordinaria.

Postularon para el cargo Gálvez Villegas y Juan Villena, quien también fue fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Patricia Benavides Vargas. Finalmente, el primero se impuso por 3 votos a 2.

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Votaron los fiscales supremos Patricia Benavides, Zoraida Ávalos, Luis Arce, Juan Villena y Tomás Gálvez, quien se desempeñaba como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión de Delia Espinoza.

Como se sabe, hasta el 18 de marzo último, Pablo Sánchez Velarde también era miembro de la JFS; pero tuvo que dejar la magistratura luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ratificación en el cargo.