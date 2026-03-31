Adrián Villar seguirá detenido: confirman 9 meses de prisión preventiva por presunto homicidio culposo

El Poder Judicial confirmó el mandato de prisión preventiva por 9 meses contra Adrián Villar Chirinos, quien el pasado 17 de febrero atropelló con un auto a la deportista Lizeth Marzano, cuando trotaba en el distrito de San Isidro, causándole la muerte.

El joven es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro, y por el supuesto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente. Estará preso hasta el próximo 25 de noviembre.

TEST DE PROPORCIONALIDAD

"En suma, la prisión preventiva supera el test de proporcionalidad, por lo que, corresponde desestimar los agravios de la parte apelante en cuanto a este extremo se refiere", indica la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Asimismo, los magistrados de la sala determinaron que "se verificó la existencia de una debida motivación en la resolución apelada, sin advertirse la existencia de algún vicio al respecto", por lo que "corresponde confirmar la resolución venida en grado".