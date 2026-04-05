Víctor Polay Campos: ratifican prisión preventiva por 18 meses contra excabecilla del MRTA

El Poder Judicial confirmó la prisión preventiva de 18 meses dictada contra Víctor Polay, excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por el caso Las Gardenias.

Los integrantes de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazaron la apelación presentada por la defensa del terrorista y ratificó la resolución emitida el 5 de diciembre de 2025.

LIMPIEZA SOCIAL

Los jueces determinaron que hay evidencias de que Polay Campos ordenó una “limpieza social” contra ocho personas de la comunidad homosexual en la ciudad de Tarapoto, en 1989.

Además, confirmaron el peligro de fuga, al recordar su escape, junto a otros criminales terroristas, del penal Castro Castro en el año 1990. Estará recluido hasta junio de 2027.