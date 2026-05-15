PPK: archivan proceso por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra expresidente

El Poder Judicial archivó hoy la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por el supuesto aporte de 300 mil dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011.

Fue el juez Richard Concepción Carhuancho quien declaró fundada la excepción de improcedencia de acción de PPK al determinar que no se configuraría el delito de lavado de activos tal como estaba redactada la norma al momento de los hechos.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema ya había ordenado archivar definitivamente el caso contra la coprocesada del expresidente Kuczynski Godard en esta prolongada investigación, Susana de la Puente Wiese.

Según la Fiscalía, PPK, en su calidad de líder de una supuesta organización criminal junto a Susana de la Puente, habría recibido 300 mil dólares en efectivo de la empresa Odebrecht para financiar la campaña de Alianza por el Gran Cambio en 2011.