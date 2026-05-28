Guillermo Bermejo: PJ desestimó solicitud para suspender ejecución de condena por terrorismo

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido del congresista Guillermo Bermejo para suspender, temporalmente, la ejecución de su condena de 15 años de cárcel, como autor del delito de terrorismo. El fallo fue emitido el pasado 22 de mayo.

La defensa de Bermejo Rojas buscaba que la condena impuesta el 24 de octubre de 2025 se ejecute, al menos después de que la Corte Suprema emita un pronunciamiento definitivo sobre el recurso interpuesto para anular dicha sentencia.

ESTRUCTURAS ARMADAS

Según el abogado del legislador, el delito por el cual fue sentenciado su patrocinado castiga el solo hecho de formar parte de un grupo (Sendero Luminoso) de manera ideológica, pues su cliente no participó en estructuras armadas.

Tras esta resolución desfavorable, el congresista y militante del movimiento Voces del Pueblo continuará cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde está previsto que permanezca recluido hasta el año 2040.