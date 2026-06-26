Asesinato de alcalde de Veintiséis de Octubre: 18 meses de prisión preventiva contra regidora y sospechoso

Patricia Niño será recluida en el penal de mujeres de Sullana, mientras que William Tezen cumplirá la medida en el centro penitenciario de Piura.

A más de un mes del asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, en Piura, Víctor Hugo Febre, y tras el trabajo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) para ubicar a los presuntos implicados en el crimen, el Poder Judicial (PJ) emitió un primer pronunciamiento.

Luego de una serie de evaluaciones, la entidad judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y William Tezen Gonza, conocido como ‘Pochola’, ambos investigados por el asesinato de la autoridad edil.

¿DÓNDE SERÁN RECLUIDOS?

De acuerdo con la decisión del juez Junior Ríos Olivos, Niño Febres será recluida en el penal de mujeres de Sullana durante el plazo establecido, mientras que Tezen Gonza cumplirá la medida en el centro penitenciario de Piura.

Cabe mencionar que, según las investigaciones realizadas por agentes de la División de Homicidios de la PNP, la regidora Patricia Niño habría sido la autora intelectual del crimen, mientras que William Tezen sería el presunto encargado de acabar con la vida de Víctor Hugo Febre.