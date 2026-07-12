Poder Judicial ordena suspender promulgación de ley que delimita Moquegua y Tacna

La Corte Superior de Justicia de Moquegua admitió una solicitud cautelar presentada por el Gobierno Regional de Moquegua y ordenó detener cualquier gestión relacionada con la promulgación de la autógrafa del Proyecto de Ley 11658, que establece la delimitación territorial entre Moquegua y Tacna.

El Poder Judicial dispuso que tanto el Congreso como la PCM se abstengan de continuar con el procedimiento hasta que se resuelva el amparo. La medida tiene carácter inmediato y se mantendrá vigente hasta que se pronuncie el fallo definitivo, informó RPP Noticias.

La resolución advierte que el incumplimiento de la suspensión será sancionado con una multa de 10 unidades de referencia procesal y, de ser necesario, se remitirán copias al Ministerio Público para que adopte las acciones correspondientes.

Gobernadora de Moquegua se pronuncia

La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, se pronunció en redes sociales destacando que la justicia dio la razón a su región. "El Congreso y la PCM deberán cumplir esta medida judicial mientras se resuelve el fondo del caso", escribió, y reiteró su defensa de los intereses de Moquegua.

Propuesta de mesa de diálogo

Cabe recordar que, tras la observación del Ejecutivo a la autógrafa, Gutiérrez había mostrado su disposición a participar en una mesa de diálogo con su par de Tacna para buscar una salida negociada al conflicto limítrofe, antes de que la controversia llegara a esta instancia judicial.