Caso Gasoducto Sur: PJ archiva denuncia contra Ollanta Humala por delito de asociación ilícita

El juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó archivar la denuncia fiscal por delito de asociación ilícita que le atribuía al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a la empresa Odebrecht.

La resolución judicial, emitida el 3 de julio, también alcanza a los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, quienes afrontan la misma investigación, informa RPP.

REQUISITOS PREVISTOS

El magistrado declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro Castilla. El recurso sostenía que el delito imputado carecía de sustento jurídico al no cumplirse uno de los requisitos previstos.

El fallo se sustenta en la Ley N° 32108, que establece que los delitos considerados como finalidad de una organización criminal deben tener una pena mínima superior a los seis años de prisión; en este caso no se cumple el requerimiento.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El juez concluyó que el presunto delito de colusión agravada, infracción base en esta indagación, tiene una pena mínima de seis años, por lo que no supera el umbral exigido por la legislación para configurar el delito de organización criminal.

No obstante, la investigación por los demás presuntos delitos vinculados al caso Gasoducto Sur Peruano continúa su curso.