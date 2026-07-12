Jackson Mora: en las próximas horas se conocerá si seguirá detenido por presunto fraude

Según informa RPP, los integrantes de la presunta banda 'Los Arquitectos del Fraude', entre los que se encuentra Jackson Mora, fueron llevados a la carceleta de la Unidad de Flagrancia del Poder Judicial, ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL).

Inicialmente, el grupo, 12 personas en total, fue llevado a la sede del Poder Judicial en La Molina. Sin embargo, por la poca capacidad de aforo en la dependencia, las autoridades dispusieron que los investigados sean recluidos en la sede de SJL.

Estas personas son indagadas por el presunto delito de fraude informático. Se les acusa de haber orquestado el desvío de más de S/ 9 millones de los fondos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, ubicada en la provincia iqueña de Chincha.

VENCIÓ PLAZO

Según la Fiscalía, la red criminal operaba a través de compañías fachada. Las investigaciones señalan a Noelia Mora, hermana de Jackson, como la supuesta representante de una de las empresas que habría recibido parte del dinero ilícito.

En las próximas horas, la Fiscalía deberá determinar si Jackson Mora y Noelia serán trasladados a una cárcel o si afrontarán las investigaciones en libertad. A la medianoche venció el plazo de la detención preliminar de siete días que pesaba sobre ellos.