PJ declara "inejecutable" fallo del TC que anuló prisión preventiva a Vladimir Cerrón

El Poder Judicial declaró inejecutable la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón, por la investigación de presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre.

El juez Leodan Cristóbal Ayala argumentó que actualmente hay resoluciones judiciales vigentes que sustentan la medida y requisitorias policiales en su contra, por lo que no puede cumplir el fallo del TC en los términos establecidos.

De acuerdo a RPP Noticias, en su resolución del 24 de julio, el magistrado indicó que dos decisiones judiciales del 4 de diciembre de 2025 y del 7 de enero de 2026, mantienen los efectos de la prisión preventiva y no fueron anuladas expresamente por el TC. Por ello, elevó una consulta al máximo intérprete de la Constitución para que precise si su sentencia también alcanza a esas resoluciones posteriores.

Aclaración del TC

El juez recordó que dichas resoluciones tienen autoridad de cosa juzgada y no pueden dejarse sin efecto de manera unilateral. Solo después de la aclaración del TC podrá ejecutarse plenamente lo dispuesto por la justicia constitucional. Cerrón permanece como no habido desde octubre de 2023.

Requerimiento vigente

Aunque la Corte Suprema lo absolvió en el caso Aeródromo Wanka en marzo pasado, el líder de Perú Libre sigue siendo requerido por la prisión preventiva vigente por el presunto financiamiento ilegal de campañas.