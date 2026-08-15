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Hace 33 minutos

Expresidente Vizcarra volvió al penal de Barbadillo tras revisión médica por problemas renales

El exmandatario está preso desde noviembre del año pasado, tras ser sentenciado en primera instancia a 14 años de prisión al ser hallado culpable del delito de cohecho.

Foto RPP



Mediante sus redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo informó que retornó al penal de Barbadillo, ubicado en Ate, luego de haber sido trasladado a un nosocomio para tratar su problema renal.

Quiero agradecerles de corazón por todas las muestras de cariño y preocupación que he recibido. Mi familia y amigos me han contado que muchos estuvieron pendientes de mi salud y que incluso mi traslado trascendió en algunos medios”, afirmó.

En su mensaje, el exmandatario señaló también que periódicamente debe acudir a centros de salud para evaluar su función renal debido a que uno de sus riñones, el izquierdo, solo funciona al 10 % de su capacidad.

DELITO DE COHECHO

El pasado 12 de agosto, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, dijo que el exjefe de Estado fue trasladado a un nosocomio debido a que presenta “problemas renales que están afectando gravemente su estado de salud”.

El exmandatario está preso desde noviembre del año pasado, tras ser sentenciado en primera instancia a 14 años de prisión al ser hallado culpable del delito de cohecho por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.


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