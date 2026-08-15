Pedro Castillo: PJ rechaza hábeas corpus que buscaba su libertad bajo argumentos de la ONU

El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente el hábeas corpus del expresidente Pedro Castillo que buscaba la nulidad de su condena con los argumentos de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el documento, Castillo Terrones solicitaba que se anule la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión en su contra, por el delito de conspiración para la rebelión, y se proceda a su inmediata excarcelación, pero su pedido no tuvo éxito.

DETENCIÓN ARBITRARIA

Al respecto, el Poder Judicial señala que la opinión del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre una "Detención Arbitraria" del exmandatario, en la que se basa el hábeas corpus, no resulta vinculante al Estado peruano.

El recurso de Castillo Terrones se basa en un informe de un Grupo de la ONU, documento que cuestionó la legalidad de la detención del exjefe de Estado vacado al considerarla arbitraria por falta de base legal y violación del debido proceso.