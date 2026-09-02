Fiscalía inicia investigación contra Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas

En horas de la mañana, se conoció que la excongresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, se vio involucrada en un accidente de tránsito en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima. El hecho dejó una persona herida.

Tras el accidente, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra la exparlamentaria por el presunto delito de lesiones culposas. El ciudadano herido fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

“Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, en agravio de un ciudadano que conducía una bicicleta eléctrica en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, Cercado de Lima”, informó la institución en una publicación.

FUE CONDUCIDA A LA COMISARÍA DE MONSERRAT

Luego del accidente, Kelly Portalatino fue conducida a la comisaría de Monserrat, en el Cercado de Lima. En el lugar, se pudo observar que el vehículo que conducía presentaba daños en la carrocería.