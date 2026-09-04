Caso Los Pulpos: Poder Judicial dicta siete días de detención contra Gabriel Mendocilla

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, a cargo del juez Jhonny Puma, ordenó siete días de detención judicial contra Gabriel Mendocilla, indagado por los presuntos delitos de falsificación de documentos y encubrimiento personal.

Mendocilla Gómez, de 22 años, fue detenido en Bolivia junto a Jhonsson Cruz Torres, quien sería presunto cabecilla de Los Pulpos y tiene cuatro órdenes de captura por los supuestos delitos como homicidio calificado, secuestro y robo agravado.

ELEMENTOS SUFICIENTES

Se encontró en poder de Mendocilla dos pasaportes y un DNI pertenecientes a otras personas, los documentos que serían falsificados. Según la Fiscalía, este sujeto habría brindado protección y encubrimiento al presunto líder de Los Pulpos.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para imponer la medida restrictiva y permitir que el Ministerio Público realice diligencias urgentes para esclarecer los hechos.