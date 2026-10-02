Delia Espinoza exige al JNE cumplir fallo judicial para poder votar este domingo 4 de octubre

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumplir con la sentencia del Poder Judicial que ordena restituir su derecho al voto, a solo dos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para este domingo 4 de octubre. A través de una carta dirigida al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, solicitó su reincorporación inmediata al padrón electoral.

Delia Espinoza exige al JNE ejecutar sentencia judicial

En el documento, Espinoza requirió al JNE acatar el fallo del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima y comunicarlo durante este viernes 2 de octubre a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a fin de que ambas instituciones adopten las medidas necesarias para garantizar su participación en los comicios. La exfiscal advirtió que, de no cumplirse lo dispuesto, “se generarán las responsabilidades que la ley prevé”.

La solicitud se produce luego de que el juzgado declarara fundada su demanda contra el JNE, organismo que la excluyó del padrón electoral al considerar que la inhabilitación impuesta por el Congreso también restringía su derecho al sufragio. Sin embargo, la resolución judicial establece que dicha sanción no implica automáticamente la pérdida del derecho a elegir y ordena su reincorporación inmediata para las elecciones de este domingo.

Poder Judicial ordena restituir su derecho al voto

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima sustentó su decisión en el artículo 31 de la Constitución, que establece que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de los derechos ciudadanos. Asimismo, determinó que el JNE utilizó un fundamento de una sentencia del Tribunal Constitucional que no constituye precedente vinculante y precisó que la inhabilitación política no supone, por sí sola, la suspensión del sufragio activo.

La controversia se remonta a la Resolución N° 0744-2025-JNE, mediante la cual el organismo electoral dispuso retirar del padrón a Espinoza y otros siete ciudadanos inhabilitados por el Congreso. Durante el proceso, la exfiscal denunció un presunto trato discriminatorio y mencionó el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien, según sostuvo, pudo votar en anteriores elecciones pese a encontrarse inhabilitado. El fallo también ordena al JNE abstenerse de extender los efectos de la inhabilitación parlamentaria al derecho al voto de Espinoza mientras no exista una causal constitucionalmente válida para suspender su ciudadanía. (Con información de Infobae).