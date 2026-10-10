PPK: PJ levanta impedimento de salida del país contra expresidente tras archivar investigación

El Poder Judicial (PJ) levantó la orden de impedimento de salida del país contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras archivarse el proceso que afrontaba por presuntos aportes irregulares a su campaña electoral del 2016.

El Cuarto Juzgado de Investigación consideró que la medida perdió vigencia luego que la Tercera Sala de Apelaciones declaró, el pasado 20 de agosto, "fundada" una excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa de PPK.

El recurso solicitaba que se archiven los cuatro hechos que le atribuía el Ministerio Público dentro de este proceso penal que se le inició por el presunto delito de lavado de activos agravado como integrante de una organización criminal.

ANTECEDENTES POLICIALES

Mediante una resolución emitida el 07 de octubre, dicho juzgado envió oficios a Migraciones y a la Policía Nacional a fin de hacer efectivo el levantamiento de la medida de impedimento de salida del país que se impuso a PPK en este caso.

Asimismo, esta instancia judicial envió los oficios a las instancias correspondientes para anular los antecedentes policiales, penales y judiciales que se hubieran generado en este proceso de investigación iniciado en 2018, informa RPP.