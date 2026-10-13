Nadeska Widausky: confirman detención con fines de extradición a Bélgica por presunta trata de personas

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Trata de Personas logró que la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro confirme la resolución que aprobó la detención con fines de extradición pasiva contra Nadeska Widausky.

Con esta decisión judicial emitida, el tribunal ratificó lo dispuesto en mayo del presente año, manteniendo la orden de privación de la libertad por el plazo de nueve meses mientras se tramita su entrega a los tribunales del Reino de Bélgica.

El requerimiento de detención fue presentado por las autoridades judiciales belgas en el marco de una investigación penal que se sigue contra Widausky. La justicia de dicho país imputa a la procesada la presunta comisión de los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo cometido con violencia o amenaza, en agravio de diversas personas que se encuentran en proceso de identificación.

Argumentos de la Sala Penal

Durante la evaluación del caso, la Sala Penal precisó que la privación de la libertad resulta idónea, racional y proporcional para asegurar la presencia física de la investigada a lo largo del procedimiento de extradición.

Para este dictamen, los magistrados consideraron la extrema gravedad de los hechos ilícitos atribuidos, así como la existencia previa de una Notificación Roja emitida a nivel internacional por la Interpol.