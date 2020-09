El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, pidió garantías para su vida y la de su familia tras revelar audios que tendrían conversaciones entre el mandatario y sus asesores.

“En mi caso, yo no tengo ningún problema, siempre he dado la cara, he puesto el pecho, pero sí solicito las garantías para mi familia que también estaría expuesta”, señaló el congresista durante la sesión del Congreso.

Asimismo, solicitó garantías para las familias de Karem Roca y Richard Cisneros, pues si bien ellos no habrían alcanzado la información, pero sí por lo que dicen en los audios, por lo que podrían estar expuestos.

Manifestó que los audios tienen una duración de 2 horas y media. “Solicité que de manera transparente se cuelgue en el portal del Congreso para que lo conozca la ciudadanía y los medios de comunicación”, apuntó.