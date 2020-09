Congresista Guibovich: No he llamado a ninguno de los comandantes generales de las FFAA

El congresista de Acción Popular, Otto Guibovich, señaló que no llamó a ninguno de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, en medio del proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra en el Congreso.

“Quiero ser enfático y dejar en claro que yo no he llamado a ninguno de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, a nadie, porque entiendo y conozco perfectamente -por haber sido comandante general- que las FF.AA. deben estar alejadas de los temas políticos. Los problemas políticos se resuelven políticamente, no militarmente”, expresó.

Asimismo, el legislador, en entrevista con TV Perú, dijo que si alguien llamó al comandante general de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo, tendrá que dar las explicaciones del caso. “No he llamado a nadie, si ha llamado alguien, lo explicará”, manifestó.

Según el portal IDL-Reporteros, el presidente del Congreso, Manuel Merino, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra, incluso antes de que se admitiera a trámite la moción en el pleno, informa Correo.

Las llamadas fueron el último jueves 10. El edecán del presidente del Congreso fue quien intentó comunicarse con Astudillo y el comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán. Ambos informaron lo ocurrido al ministro de Defensa, Jorge Chávez.