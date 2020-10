Martín Vizcarra sobre caso Swing: "El señor Cisneros conmigo no se ha reunido"

Tras las investigaciones sobre el Caso de Richard Swing el presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que los audios difundidos sobre las visitas de Richard Cisneros salen de contexto. Además, indicó que no se reunió con el cantante.

"El señor Cisneros ha ingresado en tres oportunidades una para ver al señor Máximo San Román, otra para ver a Karem Roca y otra con Mirian Morales", indicó.

Sin embargo, el mandatario sentenció que no se reunió con el cantante.otra.

"Yo lo he saludado, pero no me he reunido (..) precisamente cuando estábamos ahí (para hablar sobre las visitas de Cisneros) viendo, aclarando porqué habían tres ingresos y habían mayor cantidad de solicitudes en la puerta Desamparados es lo que se quería aclarar, y finalmente lo digo porque se tiene que llegar a la verdad", indicó.

CASO KAREM ROCA

Por otro lado, indicó que la relación con Karem Roca estaba rota. "Ya la relación con Karem estaba rota, en ese momento, yo la veía con un problema emocional, que estaba muy temerosa (por los reportajes en Panorama) estaba muy alterada y cuando va con la voz en alto y con grabador escondida solo la dejaba hablar, porque vi que estaba fuera de si", dijo el jefe de Estado.

