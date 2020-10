Fotos revelan que Vizcarra se habría reunido con Antonio Camayo

De acuerdo a imágenes difundidas por el diario Correo, se observa al presidente de la República Martín Vizcarra junto al dueño de Iza Motors Antonio Camayo, quien estaría vinculado al caso Cuellos Blanco del Puerto.

Según señala en mencionado diario, hasta en tres oportunidades el mandatario se habría reunido con el empresario Antonio Camayo.

Como se recuerda, el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el 2018 salió a desmentir las reuniones que habría tenido en Palacio de Gobierno con uno de los personajes involucrados en los audios difundidos.

“No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personas que no conozco y con quién jamás me he reunido”, indicó el mandatario. Cabe indicar que en una de las piezas sonoras en cuestión, se escucha a Antonio Camayo, representante de Iza Motors, comunicarse con el juez César Hinostroza, a quien indicó estar saliendo de la Casa de Pizarro.