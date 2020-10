George Forsyth: “el trabajo que hemos hecho en La Victoria se refleja en las encuestas”

El exalcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró que su posibilidad de llegar a la presidencia “es real” y que el trabajo realizado durante su gestión en el distrito La Victoria se está mostrando en las encuestas.

“Si tomé la decisión es porque están las posibilidades. Creo que el trabajo que hemos hecho en La Victoria se está reflejando en las encuestas. Agradecemos mucho a los compatriotas que nos ven con simpatía. Es un reflejo del equipo que he creado, porque no lo he hecho yo solo”, dijo en una entrevista con la revista Cosas.

Forsyth dijo que de llegar al Ejecutivo podrá luchar contra las trabas que “impiden llegar al desarrollo”. “Me di cuenta de que desde esta posición [la Alcaldía de La Victoria] tampoco voy a lograr los cambios que quería. Porque te das cuenta de que el Estado es el principal enemigo; el Estado, la burocracia, las trabas son las que te impiden llegar al desarrollo. Ahí es que necesitamos escalar una vez más para lograr los cambios que quiero para mi país y, obviamente, para La Victoria”, manifestó.