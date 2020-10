Martín Vizcarra aseguró que Keiko Fujimori le ofreció ser parte de su equipo

Durante una entrevista para Radio Santa Rosa, el presidente Martín Vizcarra reveló que Keiko Fujimori conversó con él para pedirle ser parte de su equipo pero que no aceptó la propuesta.

“Conversé con Keiko Fujimori. No me ofreció cargo específico, me ofreció ser parte de su equipo y yo le contesté que agradecía su propuesta pero que no la aceptaba. Fue en el año 2015 en las oficinas que tenía en Camacho. La reunión fue como de una hora. Fue muy atenta y cordial”, manifestó el mandatario.

En otro momento, el mandatario también reveló que un miembro de cada bancada de Acción Popular y Alianza para el Progreso le pidieron postergar las elecciones generales pactadas para el 11 de abril de 2021, y se analizó el tema desde diferentes perspectivas.