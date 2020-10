Vizcarra sobre elecciones: "el 11 de abril vamos a elegir a los nuevos congresistas, y van a ser todos nuevos porque no hay reelección"

Desde Loreto, el presidente de la República, Martín Vizcarra hizo un llamada al trabajo conjunto de las autoridades y la población. El mandatario pidió a la ciudadanía participar en las próximas elecciones, previstas para abril del próximo año, e informarse sobre los candidatos para emitir un buen voto.

"Las autoridades no son la democracia. La democracia es el fruto de la elección de la población. Sin ustedes no habría autoridades, es la población la que elige a las autoridades y el 11 de abril vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta y vamos a elegir a los nuevos congresistas, y van a ser todos nuevos porque no hay reelección. Todos nuevos", indicó.

Además, agregó que es la oportunidad del cambio. "Gente buena, gente nueva, gente honesta es lo que reclama el Perú y depende solo de nosotros porque con nuestro voto definimos quién nos va a gobernar, así que desde ahora preparémonos porque no falta mucho", mencionó Vizcarra.

Por otro lado, el jefe de Estado destacó la reducción de casos de COVID-19 en las últimas semanas a nivel nacional, sin embargo, pidió a la población no confiarse o relajar sus medidas de seguridad.