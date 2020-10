Martín Vizcarra: “vamos a garantizar elecciones libres y transparentes”

El presidente de La República, Martín Vizcarra, manifestó durante una actividad oficial en Huancavelica que garantizará que las elecciones sean libres y transparentes. “No debemos buscar argumentos para postergar las elecciones, no usemos pretextos, argucias para patear el tablero democrático. Tenemos que garantizar todos los peruanos elecciones libres, transparentes este 11 de abril”.

Más adelante, el presidente se refirió a los ataques al Gobierno que buscarían desestabilizarlo. “Yo estoy seguro que la clase política responsable, que quiere y defiende la democracia no va permitir que se use ningún pretexto para la postergación de las elecciones, cuando vemos que hay intenciones que salen a la luz y vamos entendiendo porque tanto ataque al Gobierno para generar caos y desorden que no vamos a permitir”.

ENTREGA DE TABLETS PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

Estas declaraciones las dio el presidente durante su participación en la entrega de tablets a los alumnos de la región de Huancavelica, a la cual asistieron diferentes autoridades locales.

El mandatario dijo que se han adquirido, por medio del Ministerio de Educación, más de un millón de tablets. “A Huancavelica llegarán 42,500 tablets que se suman a las 20 mil que lleva el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a esta región, a fin de cerrar la brecha digital”, explicó.