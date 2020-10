Martín Vizcarra: “postergar las elecciones es atentar contra la democracia”

El presidente Martín Vizcarra dio declaraciones desde Huánuco, donde realizaba una actividad oficial. Durante su discurso, rechazó cualquier insinuación que desde el Gobierno no se esté respetando a las instituciones como a las Fuerzas Armadas.

“El premier Martos, como exmilitar, sabe que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Quien define el destino del país es el pueblo, las normas y la Constitución. Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no son deliberantes, así que no hay nada que interpretar en ese sentido. Las FF.AA. han cumplido un excelente papel en esta situación. Respetemos a nuestras instituciones”, manifestó durante su intervención.

Más adelante, el mandatario peruano indicó que se garantiza elecciones transparentes y limpias y que son los que desean postergar los comicios quienes transgreden la democracia. “Hemos escuchado las opiniones de algunos políticos que quieres postergar las elecciones, eso atenta al orden, a la democracia. Nosotros estamos respetando a las instituciones”, dijo el presidente Vizcarra y alentó a la población a votar bien, “analizando la experiencia, currículum y voluntad de trabajo” de los candidatos.

Estas declaraciones las dio el Jefe de Estado en el Centro de Atención de Aislamiento Temporal de Huánuco donde estuvo acompañado de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, así como autoridades locales de la región.