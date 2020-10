Vizcarra: No tengo ningún problema en que se investigue presuntas denuncias por corrupción

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió esta tarde sobre las presuntas denuncias por corrupción en su contra y nuevamente rechazó categóricamente los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces.

Asimismo, el Jefe de Estado indicó que no tiene inconvenientes en que se investiguen dichos casos y reafirmó que continuará como Jefe de Estado hasta culminar su mandato en julio del próximo año.

“Son presuntos casos de corrupción, que he rechazado categóricamente. No tengo en absoluto ningún problema que se investigue sobre las presuntas denuncias. Sobre la posibilidad de retirar o no, estaremos en el cargo hasta el 28 de julio de 2021”.

ASEGURA NO FUE NOTIFICADO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA

De otro lado, afirmó que no fue notificado de la investigación de la Procuraduría Anticorrupción por el presunto delito de colusión en las supuestas irregularidades en adquisición de pruebas rápidas y moleculares para la covid-19.