Admisión de vacancia contra el presidente Vizcarra se verá este lunes

El Pleno del Congreso debatirá la admisión de la vacancia presidencial presentada contra Martín Vizcarra este lunes, según precisa la agenda del Poder Legislativo publicada el último viernes. Dicha moción, se sustenta en el supuesto pago de coimas al jefe de Estado cuando fue gobernador de Moquegua, será debatida como primer punto de la sesión virtual a las 10 a.m.

El segundo pedido de moción de vacancia fue presentado por 27 congresistas de UPP, Podemos Perú, Frente Amplio y Acción Popular tras reportes periodísticos con declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que aseguran que Vizcarra cobró una coima de S/1 millón 300 mil por el Hospital Regional de Moquegua.

Sin embargo, para que la moción de vacancia proceda, se requieren 52 votos del Pleno, de acuerdo al reglamento del Congreso.

Asimismo, el diario Perú21 realizó un sondeo sobre las votaciones pendientes, pero los partidos de Frepap, Acción Popular y APP no respondieron. No obstante, el partido de César Acuña les indicó que no votarán a favor.