Más de 100 asociaciones en contra de nueva ley del Congreso para personas con discapacidad

El Congreso, por medio de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, trabaja una nueva ley que derogaría todas las leyes vigentes de este grupo ciudadano, sin embargo, más de 100 asociaciones considera que esta nueva norma frena todos los avances que se ha logrado con varios años de esfuerzo.

“Nos está costando mucho. Si derogan nuestra ley, se anularán nuestros avances”, señaló Susana Stiglich, docente y presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú. “Si no tenemos ley, nos quedamos con un vacío legal. Lo peor es que no nos han consultado e incluso se ha dado en estas circunstancias (de pandemia) en las que no se permiten hacer reuniones”, añadió Elizabeth Campos, directora de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip).

Al respecto, César Torres, comisionado de la Defensoría del Pueblo, recomendó que se realice una consulta previa antes de establecerse una nueva norma. “Hemos analizado las propuestas y sí hay reformas interesantes como la referencia a la salud mental o el pedido de menores tarifas en centros de educación superior, pero el contexto en el que estamos dificulta la participación de las personas con discapacidad y nos preocupa que una legislación tan importante se haga con prisa y sin escuchar a quienes va a afectar”, explicó Torres.

Fuente: La República.