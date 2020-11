Martín Vizcarra: Acción Popular se mostró dividida ante admisión de moción de vacancia

En medio de la nueva moción de vacancia presidencial, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, reconoció que existe una división dentro de su agrupación, por lo que sus miembros votarán en libertad respecto a este pedido. Anteriormente, esta bancada votó en contra de remover a Martín Vizcarra.

"Yo voy a emitir el voto que considero, no dependiendo de lo que vote otro. En Acción Popular hemos discutido intensamente el tema y no hemos tenido un consenso absoluto, pero sí mayoritario (…) En la moción encontramos hechos lamentables que involucran al presidente, ante lo cual no podemos cerrar los ojos. Yo voy a votar a favor", indicó.

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, Guibovich cuestionó que se pretenda utilizar como argumento en contra de este pedido una presunta afectación a la gobernabilidad del país, al igual que la cercanía a las elecciones generales.