Alfredo Barnechea: precandidato presidencial dice que sueldo mínimo en el Perú es de S/. 750

Durante una entrevista con Beto Ortiz, el precandidato presidencial por el partido Acción Popular, Alfredo Barnechea, cometió un error al referirse al salario mínimo en el Perú y sostuvo que era de S/. 750. El político intentó justificar su repuesta indicando que se trata de “una pregunta equivocada”.

“[El sueldo mínimo es] S/ 750, depende. Es una pregunta equivocada. Eso no se respeta en muchos sitios. En Ica el sueldo de jornalero agrícola de los centros en Villacuri me sale S/ 1,035. Empiezo a hacer los estudios y resulta que no es así, sino que están con sueldos de S/ 1,700 a S/ 1,800 individuales”, indicó en Willax TV.

Para desviar su respuesta a nivel nacional, Barnechea señaló que estaba investigando cuántas familias peruanas le adeudan a los bancos. En ese sentido, señaló que según su estudio, 6 millones 320 mil peruanos le adeudan a los bancos, de los cuales 4 millones 320 están en un rango de 0 a S/ 1,500 soles, de S/ 1,500 a S/ 3,000 y de S/3,000 a S/ 9,000.