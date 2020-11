Marianella Ledesma: “la protesta cumple un rol democrático”

La magistrada miembro del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se pronunció respecto a las protestas y manifestaciones que se han producido desde la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. “Los ciudadanos y ciudadanas tienen un derecho fundamental a la protesta. Es mi opinión como magistrada”, señaló en una entrevista con el diario El Comercio.

Más adelante, añadió que “es un derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado, todo ello sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protestan y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental. La protesta también cumple un rol democrático”, explicó.

Por otro lado, explicó que el TC no pudo pronunciarse durante el proceso de la segunda vacancia contra Vizcarra porque el expresidente no planteó ninguna demanda ni ninguna medida cautelar. “Es un nuevo escenario, la segunda vacancia, donde el propio presidente Vizcarra no pidió nada al TC y, por tanto, el TC no podía pronunciarse sobre ella”, manifestó.

SEPARACIÓN DE PODERES

La Magistrada indicó que es fundamental la separación de poderes en nuestro modelo constitucional pues busca “evitar su concentración en manos de una sola persona u órgano de gobierno. Un solo poder no puede legislar, administrar y juzgar. Dicha separación y balance entre poderes, asegura la preservación de las libertades. Debe conjugarse siempre la separación de poderes y la protección de libertades”, enfatizó Ledesma.