Cateriano sobre vacancia: TC no se puede volver a lavar las manos tan fácilmente

El expresidente de Consejo de Ministros del Gobierno de Martín Vizcarra, Pedro Cateriano, se pronunció sobre la actual crisis política que atraviesa nuestro país y al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), cree que el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre la legalidad del proceso de vacancia presidencial.

El también exministro de Defensa señaló en diario La República que el TC también tiene responsabilidad en la crisis política, ya que tuvo la oportunidad de paralizar el proceso de destitución hasta dictar un fallo que determinen las causales de vacancia, sin embargo decidieron rechazar la medida cautelar presentada por el Ejecutivo.

"Uno de los grandes responsables de esta crisis política y constitucional sin duda alguna es el TC, porque la argumentación que dio su presidenta, Marianella Ledesma, cuando se presentó la medida cautelar fue política, sin sustento legal. Dijo que como varios congresistas habían dicho que no vacarían a Vizcarra ya no era necesario acogerla. Y ahora vemos las consecuencias de esta penosa y censurable determinación. El TC no se puede volver a lavar las manos tan fácilmente, tiene una delicada tarea por cumplir”, refirió.

En ese sentido consideró que el pronunciamiento de la OEA exhorta al máximo ente de justicia “a cumplir un papel que lamentablemente dejó de lado”.