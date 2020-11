Martín Vizcarra: “Yo no me aferro a cargos, yo estoy para servir a mi país”

Como se sabe el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial decidió acoger el pedido de la Fiscalía y decidió dictar 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente de la Nación, Martín Vizcarra.

Tras conocer la noticia, el ex mandatario dio unas declaraciones a la prensa luego de allanarse al pedido de impedimento de salida del país y señaló que: “Yo no me aferro a cargos, yo estoy para servir a mi país”.

En otro momento se pronunció sobre la vacancia aceptada por el Congreso y fue enfático al decir que detrás de ello “hay que ver qué clase de interés tiene en particular cada uno”.

“Hay un grupo que quiere sacar a su líder de la cárcel, hay otro que quiere que su universidad siga y este activa (…) y tenemos otro grupo que tiene una de serie de congresistas con investigaciones fiscales y que quieren mantener la inmunidad” agregó Vizcarra, que es investigado por los delitos de colusión agravada y otros.