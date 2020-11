Vizcarra no cierra posibilidad de postular al Congreso: tenemos que analizar si es factible

El exmandatario peruano declaró a la prensa, luego que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente declare fundado el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país en su contra.

Vizcarra rechazó que haya tenido alguna reunión con el partido Somos Perú para integrar sus filas y postular al Congreso, sin embargo, no cerró la posibilidad de postular. “Estoy atento a lo que pasa en el acontecer nacional y preocupado por todos los peruanos, pero en el tema político no he tenido ninguna reunión. Para empezar, tendríamos que analizar si es factible o no el tema legal [de postular al Congreso]. No quiero adelantarme a un hecho que no ha sucedido sino hablar sobre hechos concretos, pero no hemos tenido comunicación con nadie”, aseguró a la prensa.

Por otro lado, criticó la manera como el gobierno de turno está manejando al país. “Tenemos un país paralizado, con un dólar que se ha disparado, con bonos soberanos, cuyo valor en el mercado internacional, se han ido al suelo. Tenemos una población que, con justa razón, ha salido a reclamar sobre las medidas que ha tomado el Congreso, a través de una toma por asalto al poder ejecutivo. En este momento no hay independencia de poderes, el poder Ejecutivo y Legislativo es uno solo y se puede saber con las declaraciones de los ministros que son exactamente en el mismo sentido que las declaraciones del Congreso”, añadió.

Finalmente, señaló que la población tiene derecho a mostrar su rechazo a la política actual y criticó que algunas autoridades aseguren que estas protestas son direccionadas. “Decir que las marchas absolutamente espontáneas de la población, principalmente lideradas por la juventud, que haya atrás algún tipo de direccionamiento, definitivamente no tiene justificación. Incluso que el ministro de Educación diga que atrás está el Movadef”.