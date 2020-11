Francisco Sagasti: "Lo que hemos visto en las manifestaciones son un poderosísimo llamado de atención"

Entre sus primeras palabras tras asumir la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sagasti, hizo referencia a todas las personas que han salido a marchar durante estos últimos días.

“Lo que hemos visto durante estos últimos días, estas manifestaciones, son un poderosísimo llamado de atención. No bastó la pandemia, no bastó la crisis económica, no bastaron los problemas en seguridad. Tuvimos que esperar a la muerte de dos jóvenes para que nos caiga encima toda la enormidad de la situación que estamos viviendo”, dijo.

Asimismo, el nuevo titular de la Mesa Directiva exhortó a todos los congresistas a trabajar en unidad en favor de la población.