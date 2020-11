Barnechea confirma renuncia a su precandidatura: AP se encuentra severamente dividido

Alfredo Barnechea confirmó, en un video difundido en sus redes sociales, que renuncia a su precandidatura a la presidencia de cara a las elecciones generales del 2021.

“Acción Popular carece de dirigentes y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar a un partido así y por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido”, dijo en su pronunciamiento.

Barnechea también se refirió a la reciente situación política vivida en el país que llevó a Manuel Merino (Acción Popular) a ascender a la presidencia y en breve tiempo renunciar. “Comprendí que así ganara la presidencia, no tendría los instrumentos constitucionales para hacer la política en la que creo. Salga quien salga elegido, tendrá idéntico problema. (...) Las elecciones del 2021 no conducirán a solucionar los problemas del Perú”, finalizó.