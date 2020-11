MML separó a encargados del manejo y mantenimiento de cámaras de seguridad del Centro Histórico

El último miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dio a conocer que los trabajadores encargados del manejo y mantenimiento de las cámaras de seguridad del Centro Histórico fueron separados.

Este hecho se da luego que de que no entregaran imágenes del cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, zona donde hubo mayor represión policial durante las protestas del 14 de noviembre, aduciendo desperfectos en el artefacto.

"He tomado decisiones de separar a las personas que manejaban este tipo de cámaras de seguridad y que hacían los mantenimientos porque para mí eso no se debe haber dado", indicó el alcalde de Lima.

Por otro lado, al ser consultado por el tiempo que este artefacto que estaba bajo mantenimiento Muñoz respondió: "No tengo exactamente el tiempo pero según la información que se me ha referido, esto no sería hace mucho tiempo sino reciente".

ENTREGA DE CÁMARAS

Muñoz no respondió sobre la falta de previsión respecto al funcionamiento de las cámaras ante el anuncio de que las movilizaciones contra el régimen de Merino de Lama continuarían, pero argumentó que cuando se disponía a entregar las imágenes a la Fiscalía, los trabajadores aseguraron que las cámaras estaban operativas.

"Yo consulté cuando al día siguiente tomé la determinación de entregar toda la información consulté si las cámaras estaban operativas, en principio se me dijo que sí, bueno pues, por eso las personas han sido separadas", finalizó.