Caso Bustíos: Fiscalía ampliará testigos contra Daniel Urresti

El Ministerio Público decidió que ampliará a 10 los testigos que declararán contra Daniel Urresti por ser el presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Los nuevos deponentes se sumarán a Ysabel Rodríguez Chipana, quien sindicó al candidato presidencial de estar en el lugar donde se perpetró el crimen. Además, lo acusó de violación.

En el segundo juicio oral, el congresista de Podemos Perú desacreditó una vez más a Rodríguez y aseguró que fue "comprada" para declarar en su contra y que por eso "no es una testigo creíble".

"Esta testigo ha sido inducida, ha sido comprada. Se demostró que esa testigo apareció de la nada. Aparte de eso yo siento que con este tipo de juicio no veo que tengan posibilidad de defensa. No puedo hablar con mi abogada, de esa forma uno no se puede defender", señaló.