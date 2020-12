Elecciones 2021: Vizcarra invitó a sus exministros para que postulen al Congreso por Somos Perú

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo, dijo hoy que invitó a algunos de sus exministros para que lo acompañen en su candidatura al Congreso por Somos Perú, con miras a las Elecciones del 2021. Señaló que son personas vinculadas al medio ambiente, infraestructura y seguridad ciudadana, aunque no dio nombres.

“Estoy invitando a algunos exministros que han trabajado conmigo. Lo que pasa es que hay que hacer todo un procedimiento un poco engorroso para la inscripción y queremos no esperar el 22 de diciembre, que es la fecha límite, lo queremos hacer con días de anticipación”, expresó en entrevista con RPP TV.

“Van en el tema de cuidado ambiental, desarrollo e infraestructura física y en el tema de seguridad ciudadana. En esos aspectos hemos convocado a ministros para que nos acompañen. Me hubiera gustado que me acompañen varios ministros con los cuales terminamos, pero [no se puede] por un problema de tiempo”, añadió.