Belmont desacató restricciones y acudió a la playa generando aglomeración

Ricardo Belmont, exalcalde metropolitano de Lima, desacató la prohibición de acudir a las playas para prevenir el contagio con COVID-19, al reunir aproximadamente 30 persones en la playa Agua Dulce sin mascarillas.

El exburgomaestre conversó con varias personas mientras realizaba una transmisión en vivo desde su página web de Facebook. Además, le dio tribuna a varios de los presentes para que critiquen las medidas sanitarias de prevención dispuestas por el gobierno.

"Dense un saltito, entre 9 a.m. y 12 p.m., para reclamar nuestra libertad. De nada sirve que los moraditos y esta mafia usurpadora que ha sido coimeada nos hayan lavado el cerebro y no quieras respirar aire puro y no quieras ser libre", dijo Belmont en un video difundido en su Facebook.

Asimismo, Belmont criticó las medidas que restringirán el tránsito privado el 25 de diciembre y 1 de enero de 2021. "No es la playa sino el oxígeno que está ahí. Si quieres te das un baño, te divertirás con tus hijos. De lo contrario te vas a perder tu Navidad o Año Nuevo sin recomponer tus pulmones y no podrás empezar el próximo año con las pilas cargadas", agregó.