Jorge Barata declarará en marzo ante fiscales peruanos en Brasil

El equipo especial del caso Lava Jato interrogará a cinco personajes brasileños vinculados a la constructora Odebrecht en Brasil del 18 al 22 de febrero.

En este primer grupo no se encuentra Jorge Barata. Se pudo conocer que el ex ejecutivo de la firma en el Perú tiene ya fecha fija: el 12, el 13 y el 14 de marzo.

También serán interrogados José Américo Spinola, Marcos Grillo, Sergio Nogueira, Luiz Eduardo da Rocha Soares e Igor Braga Vasconcelos. Estos personajes tienen la calidad de testigos.

Los brasileños deberán responder sobre las obras de la Interoceánica Sur, el Metro 1 de Lima, Costa Verde tramo Callao, el Gasoducto del Sur y el Proyecto Olmos, entre otras.

También deberán esclarecer acerca del financiamiento de las campañas del ex presidente Ollanta Humala y la ex candidata Keiko Fujimori, además de la campaña del NO de la ex alcaldesa Susana Villarán.

Así como los casos de los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y del ex gobernador del Callao, Félix Moreno.