Sagasti sobre eliminación del régimen CAS: "La recaudación se ha caído 30%. No hay plata"

El jefe de Estado explicó que no hay fondos para hacer posible esta ley.

Tras los reclamos de los trabajadores del sistema de salud que se encuentran bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el Congreso de la República aprobó la eliminación de dicha iniciativa que plantea que estos colaboradores sean pasados a contratos indefinidos.

De esta forma, se aumentaría hasta en un 25% el costo de la planilla en el Estado. No obstante, el presidente Francisco Sagasti explicó que no hay fondos para hacerlo posible. "Recordemos que la recaudación se ha caído 30%. No hay plata, la recaudación se ha venido abajo", dijo a Exitosa.

"Nos endeudamos y nos critican por hacerlo, pero felizmente tenemos cierta credibilidad en los mercados", precisó. El jefe de Estado indicó que no puede prometer solucionar el problema de todos los trabajadores CAS, ya que "eso no se va a poder hacer en el poco tiempo que tendré (de Gobierno)".