JEE tras exclusión de Acuña: Parecerá excesivo, pero medida se dio en cumplimiento de la ley

El presidente del Jurado Electoral Especial, Luis Carrasco, señaló que la exclusión del candidato César Acuña de la fórmula a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Alianza para el Progreso (APP) es por no cumplir con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

El funcionario sostuvo que, si bien esta medida puede resultar desproporcionada para algunos, es responsabilidad del candidato presidencial el declarar todos sus bienes inmuebles, algo que Acuña Peralta no cumplió.

“A uno les parecerá muy excesivo y a otros les parecerá muy correcto. Entonces ya en estas proyecciones es otro tema. Nosotros estamos aplicando la consecuencia tal cual está previsto en la norma”, manifestó en entrevista con RPP.

La exclusión de César Acuña de la fórmula de APP fue resuelta por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, por la declaración de 18 bienes inmuebles, cuando en Registros Públicos el candidato cuenta con 19.

“La Ley de Organizaciones Políticas impone la obligación a los candidatos de declarar sus propiedades, todas, no solamente las inscritas, porque si no los candidatos podrían tener millones en propiedades no inscritas y no tener la obligación de declararlas y con esto se pasearía el sentido de la norma, o sea los candidatos no declararía nada”, sostuvo.