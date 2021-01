Bermúdez sobre supuestos gastos innecesarios en Palacio: "Ni siquiera he comido un quequito"

Durante la conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, rechazó alguna denuncia que involucre gastos innecesario en su despacho de Palacio de Gobierno. Pues, la premier tomó con gracia un informe periodístico sobre órdenes de servicio para el despacho presidencial de hasta 30 mil soles para la compra de tortas y cupcakes.

"Sobre las denuncias que me comenta no tengo nada que decir porque desde que he comenzado a trabajar en la PCM ni siquiera he comido un quequito en Palacio, o sea no tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos, todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM, si se refieren a una denuncia de mi despacho, es lo único que podría decir", dijo.

COMPRAS INNECESARIAS

Según el medio digital Sucesos.pe, el despacho presidencial de Francisco Sagasti generó órdenes de servicio por un valor de S/ 31 419 para compra de tortas y cupcakes. Además, zapatos para damas y caballeros por un valor de S/ 3 470.

Además, el informe precisa que una orden de servicio trata sobre recordatorios de mármol y vidrio por S/ 17 020, equipos de audios para la oficina de comunicaciones por un valor de S/ 34 037.44, alquiler de fotocopiadoras por más de S/ 14 000 y siete especialistas en comunicación por aproximadamente de S/ 50 000.