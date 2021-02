JNE garantiza elecciones correctas: "No vamos a permitir que se hable de fraude”

Salas Arenas fue tajante al manifestar que no va a manchar su carrera de más de 30 años. "No es mi sentir inclinarme por la corrupción, ni como persona ni como profesional", agregó. (Foto: Andina)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, descartó posibilidad de fraude o de favoritismo y garantizó el debido proceso para las elecciones generales 2021.

Durante un seminario internacional dirigido a candidatos y equipos de campaña, el titular del organismo consideró que es sumamente delicado hablar de presunto fraude electoral en pleno desarrollo de un proceso electoral.

"Hablar de un fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie o se perturben los comicios en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos pasando", manifestó.

NO MANCHARÁ SU CARRERA DE MÁS DE 30 AÑOS

Salas Arenas resaltó que el sistema electoral garantiza comicios correctos y fue tajante al manifestar que no va a manchar su carrera de más de 30 años. "No es mi sentir inclinarme por la corrupción, ni como persona ni como profesional", agregó.

