Bruce sobre exclusión de Forsyth: "No se puede tachar candidatos faltando 60 días para la elección"

El exministro y miembro del equipo de trabajo de Victoria Nacional, Carlos Bruce, cuestionó que le Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 haya decidido excluir a George Forsyth de las Elecciones Generales 2021 a pocos meses de los comicios.

"No se puede estar tachando así a candidatos a escasos 60 días de una elección, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Tres meses antes se debe saber qué candidaturas han sido aceptadas y punto, ya no hay más tachas", sostuvo en diálogo con Canal N.

“Esto significa distraer la atención de los candidatos a cosas formales a 60 días de una elección, eso no está bien, eso no suena muy sano. Esperamos que se pueden reformar estas normas”, agregó.

Asimismo, Bruce mencionó que cree que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revertirá la decisión del JEE en contra del candidato presidencial como lo ha hecho con otros casos.

"Se trata de información que el candidato Forsyth olvidó declarar, pero son ingresos que sí están declarados en su declaración de impuestos. Es una información que el Estado conoce, pero no lo pusieron en los formularios del JNE. Nosotros suponemos que el JNE al igual que ha hecho en otros casos va a subsanar esta omisión y el candidato George Forsyth va a poder continuar en carrera". indicó.