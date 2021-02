Martín Vizcarra confirmó que fue voluntario de ensayos clínicos de Sinopharm

El exmandatario Martín Vizcarra confirmó que participó en los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm, y que recibió la vacuna contra la Covid-19 en octubre del año pasado.

El ahora candidato al Congreso explicó que tomó la decisión de ser u no de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron en los estudios clínicos pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros no se lo recomendó.

"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató en un evento desde Tacna.

Vizcarra Cornejo explicó que su esposa también participó de los estudios de la fase 3 y que no tiene idea si recibió un placebo o la vacuna, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios. Finalmente aclaró que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre.